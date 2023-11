Gli ex compagni della scuola media ‘Baracca’ di Lugo si sono ritrovati a tavola

Dal 1971, anno in cui conseguirono la licenza media, non si sono praticamente mai persi di vita, continuando a ritrovarsi per trascorrere insieme serate all’insegna dell’amicizia e dello spirito goliardico. Come nei giorni scorsi quando gli ex studenti della 3^G della media ‘Baracca’ di Lugo, conosciuta come media ‘Trisi’, si sono ritrovati al ristorante ‘Mirola’ di Lugo. Una piacevole rimpatriata che ha visto presenti 17 ex compagni su 28. Tra le prelibatezze di un menù romagnolo culminato con un bis di zuppa inglese e di latte brulè, gli ex compagni di classe hanno condiviso ricordi, emozioni e rispettive storie personali, con l’augurio di ritrovarsi ancor più numerosi anche il prossimo anno. A ritrovarsi sono stati (in ordine alfabetico): Albonetti Bruno, Baroncini Guido, Berardi Daniele, Bolognesi Achille, Brunori Domenico, Buscaroli Andrea, Dalla Malva Mauro, Dall’Olio Margherita, Del Console Maurizio, Donati Daniela, Fugattini Marco, Gagliardi Nicoletta, Geminiani Antonio, Pagani Seconda, Pezzi Giorgio, Toni Orlavo e Zanzi Maurizio.

Lu.Sca.