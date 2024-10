Gli ex compagni di Classe di nuovo insieme a mezzo secolo dalle elementari

Una classe della scuola elementare di Classe di Ravenna si è ritrovata per la prima volta l’altro giorno, a cinquant’anni esatti dal suono della prima campanella del primo giorno di scuola, l’1 ottobre 1974.

La maestra Adua Zenobi ha riabbracciato con emozione i suoi ex alunni, creando un’atmosfera carica di ricordi.

Alcuni di loro hanno portato i quaderni del primo giorno di scuola che hanno custodito gelosamente per mezzo secolo, suscitando ulteriore commozione nel gruppo.

Durante l’incontro si sono rievocati insegnamenti di rispetto, precisione ed educazione, che hanno accompagnato gli alunni nella vita adulta.

La serata è trascorsa tra racconti, una cena conviviale, brindisi e l’augurio di rivedersi nuovamente in futuro, per non perdersi nuovamente di vista.