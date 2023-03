Gli Horse Lords sul palco stasera

Suonano questa sera alle 21.30 al Bronson, in via Cella 50 a Madonna dell’Albero, gli Horse Lords (aprirà le danze Julia Reidy), già protagonisti della scorsa edizione del Beaches Brew. Ora la band statunitense torna a Ravenna per presentare il nuovo album Comradely Object, uscito a fine 2022 su RVNG Intl. Si tratta dell’album della consacrazione degli Horse Lords, quartetto avant-rock di Baltimora che rappresenta l’ultima incarnazione del rock ’colto’ americano, che trova padrini nel minimalismo di Steve Reich e Terry Riley, nel post-rock anni 90 di Tortoise e Trans AM e in un’infinità di altre influenze ’giuste’: blues del Mali, poliritmie, Talking Heads, Don Van Vliet, la musica micro-tonale. Intero 15 euro + ddp (18 alla porta).