Gli hotel ravennati? Un museo. Ospiteranno le opere della Biennale

Con ‘Around the Halls’, il nuovo progetto di avvicinamento alla nona edizione della ‘Biennale di mosaico contemporaneo’ di Ravenna, dal 18 ottobre al 18 gennaio l’arte entra negli hotel che diventano così spazi espositivi condivisi e diffusi. "Un altro passo avanti per la Biennale nel tessuto della città – afferma l’assessore alla Cultura Fabio Sbaraglia –. Otto strutture ricettive, che fra l’altro hanno ispirato l’iniziativa, ospiteranno mostre di giovani artisti, disseminando ancora di più il linguaggio del mosaico". Per Roberto Cantagalli, direttore del Mar, si tratta di un progetto fortemente innovativo: "Non potevamo non coinvolgere gli operatori turistici che mettono in contatto Ravenna con il mondo".

Tra le novità vi è il coinvolgimento di una giovane tirocinante: Chiara Gizzi – al debutto come co-curatrice insieme a Daniele Torcellini – che ha seguito tutte le fasi di ‘Around the Halls’. "L’università non è solo didattica e ricerca e finalmente un tirocinio ha dato i frutti sperati", evidenzia Maria Cristina Carile del Dipartimento di Beni Culturali (Unibo). Le strutture alberghiere coinvolte sono otto: Palazzo Bezzi, Palazzo Galletti Abbiosi, NH Hotel Ravenna, Gironda, Chez Papa, Casa Masoli, Hotel Diana, Santa Maria Foris.

"In passato c’era già stata una sperimentazione a Palazzo Galletti Abbiosi e a Santa Maria Foris – ricorda Torcellini –, ma ora finalmente abbiamo un percorso diffuso più strutturato. In una Biennale intitolata ‘Luogo condiviso’, ci piace l’idea della condivisione nelle hall degli hotel, contesti inusuali ma accoglienti in cui cittadini e visitatori hanno l’opportunità di scoprire il mosaico contemporaneo". Prima di illustrare il programma di ogni singola mostra, la neo-curatrice Gizzi ha spiegato come sono stati scelti gli otto giovani artisti: "Sono tutti ex studenti dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna, tranne Livio Savioli che si è diplomato alla Scuola Mosaicisti del Friuli e poi alla Scuola internazionale di Grafica di Venezia". Casa Masoli apre i suoi spazi per l’esposizione del trittico di Giorgia Pettinari, ‘Un après-midi’ frutto di una ricerca iniziata dall’eredità del mosaico bizantino ravennate.

Chez Papa ospita invece tre opere di Daniela Iurato, dal titolo ‘Imparare a tremare’, dove il mosaico si basa sul principio di abbandono e di sospensione, prevedendo l’utilizzo di materiali fragili. Gironda apre la sua hall al percorso espositivo di Aziz Sydygaliev, proveniente dal Kirghizistan. Le sue opere ‘Hall of absence’, racchiudono la sua poetica del mosaico, ovvero quella di mettere in evidenza l’assenza. All’Hotel Diana in mostra i lavori di Rita Amadori, ‘Memoria e consapevolezza’, che scavano la profondità dell’essere umano, mentre all’Hotel NH quelli di Isotta Folli, ‘Bestiario Antropomorfo’, che mettono in evidenza il lato oscuro di ogni persona. A Palazzo Bezzi, Livio Savioli espone un ciclo di opere ‘Così e Colà’, ispirato al gesto libero, spontaneo e intuitivo. A Palazzo Galletti Abbiosi, l’artista coreana Jae Hee Kim porta il suo percorso ‘Tra il desiderio e l’illusione’, incentrato sulla tensione tra sogno e realtà, mentre a Santa Maria Foris Alice Zanelli il dualismo buio e luce, memoria e oblia.

Roberta Bezzi