Gli incassi dei velox usiamoli per sistemare le strade

Girando per le strade di Ravenna, centro o periferia, si ha l’impressione che l’ufficio addetto alla manutenzione delle strade sia stato soppresso, ed il sindaco, non avrà mai utilizzato l’auto per i suoi spostamenti. Le strade o sono piene di buche oppure sono degradate dalle radici degli alberi, però esiste un cartello che lo segnala (degrado da radici). Spesso sul Carlino vengono indicati gli importi delle sanzioni che gli autovelox rilevano per i limiti di velocità e per questo mi viene spontanea una domanda: ma i soldi delle contravvenzioni servirebbero per mettere a norma le strade oppure vengono impiegate per altri scopi? Se questi soldi vengono spesi per il parco marittimo sono utilizzati malissimo, ma se sono ancora a disposizione un pensierino il signor sindaco potrebbe farlo. Tanti auguri a tutti gli automobilisti, e no solo.

Carlo Foschini