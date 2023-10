"Gli incidenti? Occorre sensibilizzare di più gli automobilisti"

Sicurezza nelle abitazioni e stradale. Temi caldi su cui si lavora da anni, e che tornano al centro del dibattito con i dati del Sole 24 Ore. Ne abbiamo parlato col prefetto Castrese De Rosa.

Abbiamo il triste primato per omicidi colposi e stradali. Come mai, secondo lei?

"Gli omicidi stradali sono tutti colposi, generalmente le due cose sono legate. Ravenna è il comune italiano più esteso dopo Roma, e ciò comporta avere molte strade. È un tema che abbiamo esaminato più volte".

Ci sono in campo dei progetti per diminuire gli incidenti?

"Tempo fa ho emanato una direttiva alle forze dell’ordine per intensificare i controlli sulle strade nei weekend, per evitare la guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti, un tema su cui siamo molto attenti".

In provincia sono stati installati due velox anche recentemente. Ne arriveranno altri?

"Sono i Comuni a chiederceli, e da lì noi esaminiamo con oggettività la situazione nell’Osservatorio sulla sicurezza stradale. Se dall’analisi dei dati e dai pareri di forze dell’ordine e polizia locale emerge la necessità di andare incontro alla richiesta, noi non diciamo di no. Occorre puntare su una maggiore sensibilizzazione degli automobilisti".

È stato annunciato il nuovo Codice della strada. Una buona notizia?

"Sì, le nuove regole vanno in quel senso: penso alle sanzioni per la guida al cellulare e alle regole sull’uso dei monopattini. Spesso si muore sulle strade per imprudenza e imperizia".

I furti invece, per anni al centro del dibattito, sono crollati

"Questo mi rassicura. Sappiamo da tempo che il trend è in diminuzione. Ne va dato il merito sia ai cittadini, diventati più previdenti nella difesa passiva, ma anche alle forze dell’ordine, la cui attività di vede anche da questi numeri. A me però i dati non appassionano, essenziale è la percezione di sicurezza dei cittadini. Per questo ultimamente siamo intervenuti nei quartieri dove c’è più degrado e anche in piazza Baracca e nelle zone limitrofe".

sa.ser.