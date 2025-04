Gli incontri al Museo Nazionale. Oggi tocca a Ilaria Lugaresi

Tanti gli appuntamenti questo mese al Museo nazionale (via San Vitale 17, Ravenna). Oggi alle 17 ’All’ora del tè. Sinopie e segreti’, con Ilaria Lugaresi. Domenica #domenicalmuseo, ingresso gratuito in tutti i musei e siti nazionali. Alle 11 ’Sogni Musicali. L’arte dei giovani musicisti’, con gli artisti del Conservatorio Verdi (flauto/pianoforte). alle 17 Conservatorio Verdi con clarinetto/clarinetto basso e pianoforte. Martedì 8 ore 17 in occasione della Festa internazionale della Storia, Francesca Urbinati con Paola Novara, ’Da Venezia a Ravenna. Lo strano itinerario degli avori del Museo Nazionale’. Giovedì 10 ore 17 Passeggiate d’Arte con Giovanna Degli Esposti e ’La quadreria del Museo: un percorso da Niccolò Rondinelli a Ubaldo Gandolfi’. Il 13 ore 10.30 ’È primavera! Al museo tra erbe e profumi’ con Ilaria Lugaresi e, alle 17.30, ’Concerto di Primavera, Concerto di Pace’ – Auditorium Chamber Orchestra.

Venerdì 18 ore 17 ’Il palazzo scomparso’ con Luciano Vichi. Sabato 19 al Mausoleo di Teodorico ore 15.30 visita guidata con Silvia Srebernic (anche il 20 con Luciano Vichi).