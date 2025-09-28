Gli incontri con gli artisti. Torna la Fiera del disco tra libri e vinili introvabili

Torna al Mei uno degli appuntamenti più amati: la Fiera del Disco organizzata da Music Day Roma. Decine di espositori da tutta Italia, migliaia di dischi e cd in vendita tra prime stampe, dischi rari e non. Inoltre, firmacopie ed incontri con autori ed artisti. L’appuntamento è al salone delle Bandiere del palazzo del Comune di Faenza in piazza del Popolo. L’accesso agli eventi è libero.

Ecco alcuni degli appuntamenti di sabato: alle 11 Giulia Argnani presenta il suo primo libro ‘Io che amo solo te’, alle 12 Tony Esposito parlerà della ristampa, per i 40 anni, del suo LP ‘Il grande esploratore’. L’incontro sarà moderato da Renato Marengo. Alle 14 Giordano Sangiorgi presenta il libro ‘La cantina del nuovo liscio’. L’incontro sarà moderato da Elisabetta Zamboni, alle 15 toccherà a Ezio Guaitamacchi e Aldo Pedron con il libro ‘Vinilmania’. Alle 16 Eugenio Finardi presenta il suo disco ‘Tutto’. L’incontro sarà moderato da Federico Guglielmi. Alle 17 incontro con Massimo Roccaforte per il libro ‘Il canzoniere del proletariato’, ci saranno anche Vincenzo Fuschini e i musicisti Vittorio Bonetti e Gianluigi Tartaull.

Domenica si parte alle 11 con Federico Pieri e Daniele Sgherri e la collana musicale edita da ‘Musica in mostra’ dedicata alle rassegne canore, alle 12 lo storico cantautore romano Edoardo De Angelis presenta il suo libro ‘Anche le statue parlano’. Alle 14 Andy Rivieni e Francesco Arecco (curatore della collana ‘Resilienze della Mimesis) presentano ‘La filosofia del rock demenziale’ (Gli Skiantos e i loro figli illegittimi e non). Alle 15 da non perdere Fede Torre con ’Indie italiano’, talk in compagnia del manager e promoter attraverso la musica indipendente dagli anni ’90, con racconti e filmati. In contemporanea nel salone dell’Arengo del Palazzo del Podestà si terrà la mostra Racing for Frame dedicata al Team Gresini di MotoMondiale Gp di Faenza al quale il Mei ha prodotto l’inno musicale ‘Dai, Dai Gresini’ cantato dagli Alluvionati del Liscio, mentre nelle piazze del centro ci saranno il Mei Market, Emarke’ e una Fiera del disco con vinili introvabili.