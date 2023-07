Gli indennizzi per i danni "Fatte richieste improprie"

L’elenco delle richieste inviato al Governo per coprire i danni dell’alluvione è al centro di una polemica politica. Alberto Ferrero, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia e capogruppo del partito in Consiglio comunale, sostiene che nella lista siano stati inseriti anche danni da non attribuire all’alluvione. L’elenco è quello mandato al Governo a fine giugno dalla Regione con la stima delle spese per i danni per la collettività riportati da vari enti. Vi ricadono, ad esempio, strade, argini, strumenti sanitari andati persi e anche spese per le evacuazioni e sacchi di sabbia distribuiti. In totale per la provincia di Ravenna sono stati chiesti 474 milioni e 743mila euro.

"In questi giorni abbiamo controllato gli elenchi – afferma Ferrero – e abbiamo notato che, come in altri Comuni, sembrerebbe siano state inserite delle richieste di contributi per danni che non dipendono dall’alluvione". Ferrero dice che "si notano richieste danni per milioni di euro, relative anche a zone non interessate dagli allagamenti. Gli esempi sono molti. A partire dalla manutenzione straordinaria di via Romea Nord, nel tratto fra il canile e la rotonda degli Spedizionieri, per un importo di un milione di euro. Tale zona non è stata alluvionata e il manto stradale è dissestato da anni". E poi "il ripristino di alcuni tratti del camminamento pedonale lungo il Destra Reno a Casal Borsetti per un totale di 250mila euro. Tale zona è dissestata da molto tempo" e ancora "il rifacimento del ponte sul canale Busona a Mandriole per euro 350mila. Anche questa zona non è stata alluvionata e il ponte è da tempo indicato fra quelli da risanare". Per Ferrero sono improprie anche le richieste per infiltrazioni nelle scuole: "Non è stata fatta manutenzione e non è certo una conseguenza di alluvioni o allagamenti" e poi "il malfunzionamento di impianti di allarme nel Palazzo di Teodorico, e via di Roma non è certo stata alluvionata, o la riparazione degli infissi al Museo Nazionale". Ferrero attacca il Pd e dice che "così facendo si vanno a togliere risorse a chi ne ha bisogno, quasi a volersi approfittare di una calamità naturale per rimediare a inefficienze di anni (...) che in parte hanno contribuito ad aumentare gli effetti dell’evento".

Il sindaco e presidente della Provincia Michele de Pascale ribadisce che tutte le voci riguardano danni dall’alluvione: "Non immagino quanto sia frustrante l’attività di questi esponenti locali di Fratelli d’Italia che, su indicazione del partito, stanno facendo la guerra alle proprie città, cercando di motivare perché il Governo non stanzia i soldi degli indennizzi. Ci è stato chiesto l’elenco di tutte le opere danneggiate e abbiamo fatto una ricognizione, premettendo che abbiamo chiesto di dare priorità agli indennizzi ai cittadini. Ora bisognerebbe domandarsi perché un consigliere di Fratelli d’Italia, invece di adoperarsi per portare qui risorse, fa battaglie perché non vengano date".