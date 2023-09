Gli interventi di solidarietà dopo l’alluvione in Bassa Romagna

Sono quattro gli interventi finanziati in Bassa Romagna dalle Fondazioni Specchio dei Tempi e Specchio d’Italia a seguito dell’alluvione di maggio. La mobilitazione ha permesso di raccogliere complessivamente 2.429.587 euro da 72.284 donatori. Con quelle risorse è stato possibile avviare un programma di assistenza agli alluvionati e di ripristino degli edifici scolastici in molti dei luoghi colpiti, da Tredozio e Modigliana, fino a Forlì, oltre ad attività in tutta la Provincia di Ravenna. Nella Bassa Romagna, gli interventi hanno riguardato il palazzetto sportivo di via Lumagni a Lugo, la scuola primaria Torchi di Massa Lombarda, la scuola materna Capucci di Lugo dove sono ancora in corso i lavori. E fra luglio ed agosto è stata avviata la progettazione dell’asilo-nido di Sant’Agata ora conclusa e in attesa dell’assegnazione dei lavori che dovrebbero terminare a febbraio. A settembre un contributo è stato messo disposizione del comune di Bagnacavallo per il ripristino della scuola primaria. A giugno è stato lanciato un bando che ha consentito a 160 piccole attività alluvionate di ricevere un contributo immediato di 3.000 euro. "Specchio si è attivato immediatamente per sostenere le comunità colpite – ha detto Lodovico Passerin d’Entrèves, presidente di Fondazioni Specchio dei tempi e Specchio d’Italia –. Sono già stati distribuiti o impegnati 2,2 milioni che hanno permesso di sostenere 160 piccole imprese, 9 istituti scolastici, famiglie, agricoltori e allevatori".

Monia Savioli