Gli interventi per il Senio: "Tre casse di espansione: due a monte e una a valle"

Era gremito lunedì sera il chiostro di Palazzo Mengoni, ex convento di San Francesco in piazza Bernardi, a Castel Bolognese. Proprio lì dove l’acqua del fiume Senio si spinse nel maggio del 2023, alle porte del palazzo comunale, già mezz’ora prima delle 18.30 le sedute allestite per assistere alla presentazione del Piano di interventi della Regione per la riduzione del rischio idrogeologico erano esaurite. Nelle prime file, davanti al palco, c’erano gli amministratori locali di Casola Valsenio, Riolo, Faenza, Solarolo e di alcuni comuni della Bassa Romagna. C’era la presidente della Provincia, i consiglieri regionali ravennati e, soprattutto, c’erano i cittadini, alluvionati e non: famiglie, proprietari di immobili, titolari di aziende, anche agricole, di Castel Bolognese, del Faentino, di Traversara di Bagnacavallo. A introdurre la serata è stato il primo cittadino castellano, Luca Della Godenza, il quale dopo aver riassunto le criticità affrontate a causa delle esondazioni e delle rotte del Senio negli eventi calamitosi del 2023 e del 2024 ha rimarcato la necessità, poi confermata negli interventi successivi e anche nelle richieste dei cittadini, di "mettere in sicurezza il territorio, intervenendo e investendo con maggiore celerità", attraverso gli sfalci ma anche con la realizzazione delle casse di espansione a monte e a valle. E con un punto fermo, legato al destra Senio: fino alla conclusione delle opere le rotte nei terreni qui "devono rimanere aperte fino alla realizzazione del progetto, se no torneremo ad allagarci". Quindi ha preso parola il presidente della Regione Michele de Pascale che ha riassunto l’impegno dell’ente su vari fronti: risorse, iter legislativi, collaborazione con gli enti, con le società ministeriali, col governo e per il grande piano di messa in sicurezza del territorio: "Oggi - ha detto il governatore - abbiamo un miliardo di euro in 10 anni. Risorse che la Regione anticiperà nei prossimi mesi", oltre al raddoppio delle somme a disposizione per le manutenzioni degli assi fluviali: "50 milioni di euro all’anno, invece di 25". E la necessità di opere strutturali. In particolare sul Senio "abbiamo programmati tre interventi sulle casse di espansione, due a monte, già finanziate, e una a valle". Il lavoro con l’autorità di bacino per "riclassificare gli argini", e l’approvazione di strumenti come gli indennizzi, per espropri e delocalizzazioni.

Infine la precisazione, ribadita, sulle aree allagabili che a Castello dovrebbero corrispondere a parte dei 220 ettari di terreni colpiti da esondazioni e rotte: "Non vogliamo allagare nessuno - ha detto de Pascale -, la tracimazione controllata, non a caso, è l’ultimo passaggio, se e solo se tutte le opere che sono state realizzate non saranno sufficienti a mettere in sicurezza la nostra terra". Un intervento seguito poi dai dettagli e dai rendiconti di Monica Guida del Settore Difesa del Suolo della Regione, di Andrea Colombo dell’Autorità di Bacino, di Gianluca Loffredo vice commissario alla ricostruzione e di Massimo Camprini, direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile, moderati dalla sottosegretaria alla Regione Manuela Rontini.

Quanto alla messa in sicurezza del Senio, nello specifico, si tratta del completamento delle casse di Cuffiano, della riprofilatura degli argini, con anche interventi di difesa come l’abbassamento dei piani golenali, attraverso gli esiti della pianificazione che si accompagnerà anche all’arretramento degli argini, dove possibile. Quindi si procederà con la nuova cassa di espansione a Cotignola la cui progettazione sarà avviata nel 2026, necessaria a valle anche per la difesa di Solarolo. Una serie di opere quindi, approfonditamente studiate da tecnici, che dovranno consentire nei modi e nei tempi necessari il riversamento delle acque fluviali in caso di piena con conseguente difesa degli abitati. Al termine, durante gli interventi dei presenti, non sono mancati contrasti, spunti, dubbi, e manifeste richieste in particolare riguardo agli indennizzi, così come di celerità, affinché ciò che ha messo in ginocchio il territorio non accada più.

Damiano Ventura