Gli interventi richiesti

Confartigianato e Cna scrivono che l’area verde delle Bassette è "un ricettacolo di topi" e che "a causa della mancanza di irrigazione e manutenzione ha visto seccarsi tutti gli alberelli messi a dimora". Secondo le due associazioni per risolvere il problema serve "un progetto nel medio-lungo periodo", ovvero "un’area sosta con alberature e pavimentazione drenante per fornire risposte a un’esigenza presente in questo momento" e che "offra agli autisti che devono sostare per assolvere agli obblighi dei tempi di guida e di riposo un luogo all’uopo dedicato con servizi igienici e contenitori adeguati per i rifiuti, e non come accade ora con veri e propri bivacchi".