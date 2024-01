Gli istituti scolastici non si uniranno a breve. Il piano di riorganizzazione è stato procrastinato

C’è un dietrofront sull’accorpamento dell’istituto comprensivo Pascoli di Casola Valsenio con l’Alberghiero Artusi di Riolo Terme. L’approvazione del decreto Milleproroghe ha infatti contribuito ad alleggerire, o per meglio dire procrastinare, il piano di riorganizzazione che prevedeva già a settembre 2024 il taglio di alcune autonomie scolastiche in Emilia-Romagna, con conseguenti accorpamenti e dimensionamenti tra cui anche quello ipotizzato tra il comprensivo di Casola e l’alberghiero di Riolo in provincia di Ravenna. Ipotizzato e dato quasi per certo, fino a quando l’aggiornamento della normativa non è stato recepito dai tavoli di concertazione: il provvedimento infatti ora prevede che entro il 5 gennaio, con effetto sull’anno scolastico successivo, la Regione dovrà indicare una sola autonomia scolastica in meno. Una condizione che di fatto consente per il momento di evitare l’accorpamento tra l’Alberghiero di Riolo e il comprensivo di Casola, come sancito nella riunione di ieri a cui erano presenti sigle sindacali, enti locali e ufficio scolastico.

Un tema peraltro sul quale si erano mobilitati spontaneamente gli studenti e le rappresentanze sindacali dei docenti dell’Alberghiero poco prima di Natale, con una protesta per le strade della cittadina fino in municipio. Il fatto che in provincia di Ravenna non sia tolta un’autonomia scolastica nell’anno venturo non esclude comunque gli adempimenti che gli enti saranno chiamati a svolgere. Nei prossimi mesi infatti il territorio e le scuole ravennati potrebbero essere nuovamente oggetto di ulteriori valutazioni.