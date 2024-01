Gli occhi di Michele conquistano

È di Sofia Bondoli la foto vincitrice del contest social #natalealugo23 lanciato a dicembre dal Consorzio InBassaRomagna, con il Comune di Lugo, e concluso nelle scorse ore. Tante le foto pubblicate su Instagram a dicembre e nei primi giorni di gennaio con gli allestimenti natalizi nella città di Lugo in primo piano come chiedeva il regolamento del contest. A collezionare il maggior numero di like e ad aggiudicarsi il primo posto è stata una foto dell’albero di Natale al Pavaglione. Albero riflesso negli occhi del piccolo Michele in una foto scattata da mamma Sofia. Sul podio anche altre due immagini che riprendono la mongolfiera nei pressi della rampa di accesso alla Rocca. I primi tre classificati si sono così aggiudicati altrettanti coupon ‘Fate i buoni’, ovvero buoni acquisto da utilizzare negli esercizi commerciali di Lugo aderenti al Consorzio InBassaRomagna.