Gli odontoiatri a scuola

Per il secondo anno consecutivo, una delegazione di odontoiatri della provincia di Ravenna ha organizzato il ciclo di incontri ’Sorridenti’ con visite nelle classi quinte delle scuole elementari del territorio per promuovere la salute orale. Il progetto è stato ideato della sezione Andi (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) della provincia di Ravenna, in collaborazione con l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Ravenna. Le visite nelle scuole sono iniziate in gennaio e si sono concluse qualche settimana fa: in totale sono state 20 le classi coinvolte. I professionisti odontoiatri hanno trasmesso messaggi d’istruzione dell’igiene orale e di prevenzione della carie nel rispetto dei principi e degli obiettivi sostenuti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.