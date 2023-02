Gli oggetti senza padrone "Le bici a scuola e poveri"

C’è di tutto fra gli oggetti smarriti, rinvenuti e consegnati dal 2018 al 2022 all’ufficio economato del Comune di Lugo. Bici, cellulari, indumenti, sacche, valigie, cofanetti pieni di bigiotteria. Persino un coltello a serramanico, un piede di porco, un’ascia e un quadro, ritrovato nel 2022. Tutti questi oggetti custoditi all’interno dei locali della Rocca destinati a deposito comunale verranno presto distrutti. Nessuno li ha reclamati, non hanno valore commerciale ed occupano spazio. L’unica eccezione riguarda le 25 biciclette di varia tipologia, fra biciclette da donna, uomo, bambino, mountain bike, elettriche, pieghevoli e da corsa, che saranno donate. Una dozzina sarà destinata al Polo tecnico professionale di via Lumagni per alimentare il progetto ‘Bici e amici’, lanciato tre anni fa. L’iniziativa ha portato all’allestimento di un laboratorio dove ragazzi disabili allievi o ex allievi dell’Istituto imparano ad aggiustare e assemblare biciclette. Le restanti 13 saranno invece destinate all’associazione di promozione sociale ‘Il Melograno’ che opera nel campo della beneficenza ed assistenza, per sostenere economicamente o tramite la cessione di beni e servizi le persone in stato di indigenza.

Tutte le bici donate, considerate non riutilizzabili nello stato in cui si trovano per i servizi comunali, saranno gradualmente sistemate e messe in funzione sia dall’istituto, sia dall’associazione e restituite ad un nuovo utilizzo e quindi ad una nuova vita. In via generale, gli oggetti smarriti che vengono trovati devono essere portati dallo scorso settembre, non più all’ufficio economato ma all’Urp, l’ufficio relazioni con il pubblico del Comune di largo Relencini. Per riaverli, i legittimi proprietari devono presentare una denuncia di smarrimento che sia sufficientemente dettagliata per poterli riavere dopo la pubblicazione del rinvenimento dell’oggetto stesso nell’albo pretorio del comune. Se nessuno li reclama entro un anno, vengono messi a disposizione di chi li ha trovati per 30 giorni. Terminato anche quel termine entrano a far parte del patrimonio comunale. Da quel momento l’Amministrazione comunale ne può disporre l’utilizzo, se ritenuti funzionali alle esigenze, la vendita, o la rottamazione nel caso in cui non abbiano utilità o valore commerciale.

Monia Savioli