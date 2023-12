Gli orari di apertura dei musei

Alla Domus dei Tappeti di Pietra (via Barbiani, Ravenna; 0544/32512), si potrà accedere fino al al 7 gennaio 2024 da martedì a domenica 10-17. Apertura straordinaria lunedì 1 gennaio: 10-17. Al Classis Ravenna - Museo della Città e del Territorio (via Classense 29, Classe; 0544-473717), fino al 7 gennaio tutti i giorni 10-17. Per informazioni e prenotazioni: 320-9539916; prenotazioni@ravennantica.org e www.ravennantica.it.

Saranno aperti in via straordinaria il 1° gennaio 2024 il Museo Nazionale di Ravenna, Battistero degli Ariani e Basilica di Sant’Apollinare in Classe.

L’accesso alle strutture avverrà secondo le normali tariffe dalle 14.30 alle 18 (orario di ultimo ingresso). Informazioni: 0544-213905 (biglietteria Museo Nazionale).