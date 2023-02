Gli orti diventeranno accessibili a tutti

Orti accessibili a tutti, non solo ai pensionati e agli hobbisti. È la novità che più salta all’occhio tra quelle del nuovo regolamento sulla gestione dei terreni comunali adibiti, appunto, a orti. La bozza che dovrà passare al vaglio della giunta e del consiglio comunale nelle prossime settimane, nasce da un lavoro di confronto e concertazione durato diversi mesi tra Palazzo Merlato e ortisti. "Abbiamo avuto più incontri con gli ortisti delle diverse aree – spiega l’assessora Federica Moschini – per ascoltare le loro esigenze e individuare quali modifiche potessero migliorare il servizio. Bisogna anche tener conto del fatto che il regolamento in vigore è vecchio di diversi anni". Con le nuove regole ci sarà una percentuale fissa di appezzamenti, attorno al 30%, a disposizione di chiunque sia interessato, purché maggiorenne e residente a Ravenna. I lotti presenti sul territorio comunale sono 1276, di questi, secondo dati che risalgono ai primi di gennaio, 905 sono assegnati, 371 sono ancora liberi.

"È sempre stata convinzione generale – sottolinea l’assessora – che gli orti fossero solo per gli anziani, ma non era così neanche prima perché erano ammesse altre categorie. Ora la possibilità di prenderli in affitto si allarga a tutti i cittadini".

Tra le altre novità c’è anche quella relativa agli accessi negli appezzamenti. Al momento infatti è vietato l’ingresso ad altri che non siano i titolari dell’orto. "Per una questione di sicurezza – continua – e di assicurazioni. Molti ci hanno chiesto la possibilità di portare altre persone, ad esempio i nipotini. Sarà possibile, a patto che chiunque entri sia assicurato". Sarà anche possibile lasciare negli appezzamenti attrezzi e piccoli mezzi utilizzati per la coltivazione. Soprattutto nelle aree tra Punta Marina e Lido Adriano diversi ortisti da tempo chiedevano di poter lasciare all’interno delle aree, ad esempio, le motozappe perché portarle via tutte le volte risultava faticoso. Gli attrezzi potranno rimanere, purché riposti in sicurezza e a norma. Sul versante delle coltivazioni il Comune ha accolto la richiesta di inserire i fiori e le piantine aromatiche, niente da fare invece per gli alberi da frutto. "Sarebbe troppo complicato per la manutenzione, anche perché raggiungono dimensioni notevoli – sottolinea Federica Moschini –. Stesso discorso per i bagni chimici che qualcuno aveva proposto, perché richiederebbero una manutenzione continua. Invece la giunta ha già deliberato l’acquisto di nuovi armadietti e si sta ragionando anche sull’inserimento di casette di legno per gli attrezzi".

"Lo scopo degli orti – conclude – è di offrire ai pensionati, e non solo, l’opportunità di avere un luogo dove trascorrere il tempo libero, incontrare persone, socializzare. Abbiamo già in programma di intervenire nei lotti di via Chiavica Romea che hanno necessità di essere ripuliti. Per il resto non ci sono particolari problemi. La coltivazione degli orti ha portato anche a delle pratiche virtuose: i titolari di quelli di via Rubicone quando i raccolti sono considerevoli, visto anche il divieto di vendere i prodotti, li regalano al Re di Girgenti, il dormitorio che accoglie persone senza casa".

Annamaria Corrado