Gli over 50 della Bassa Romagna campioni di ‘Calcio camminato’

Si è concluso il Campionato nazionale di ‘calcio camminato’, che ha visto trionfare la squadra Over 50 della Bassa Romagna. Dopo il secondo posto conquistato lo scorso anno, gli atleti romagnoli si sono laureati campioni d’Italia. La competizione, ospitata a Borgomanero (Novara), ha visto la partecipazione di squadre provenienti da tutta Italia, suddivise nelle categorie Over 50, Over 60, Over 65 e le squadre femminili. La formazione romagnola over 50 ha dominato il girone eliminatorio, imponendosi con 3-0 contro Viareggio e 3-2 contro la squadra di casa. Nella fase finale a tre squadre, i romagnoli hanno superato per 1-0 il Pisa, campione uscente, e hanno poi battuto il Novara ai calci di rigore con il punteggio di 7-6, conquistando così il titolo tricolore. Determinante è stata anche la collaborazione con la squadra ‘Amici di Denis’ di Argenta. E per l’esempio di correttezza e rispetto dimostrato in campo, alle squadre della Bassa Romagna è stata conferita la targa ‘Fair Play’, riconoscimento assegnato a chi incarna lo spirito più autentico dello sport. Anche la formazione Over 60, pur non avendo ottenuto lo stesso risultato, ha saputo distinguersi per impegno, sportività e spirito di sacrificio. Con questo successo, il gruppo della Bassa Romagna si conferma una realtà solida e in crescita. Un risultato che premia l’impegno sportivo e umano di un gruppo unito, capace di coniugare competizione e valori autentici dello sport.

lu.sca.