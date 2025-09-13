Decalogo per le aree interne

Alessandro Caporaletti
Ravenna
Cronaca
13 set 2025
GABRIELE GARAVINI
Cronaca
Gli sbandieratori alla Tenzone Aurea

Gli sbandieratori del Palio del Niballo in lizza, in singolo e coppia, alla Tenzone Aurea 2025 43esima edizione a Formigine (Modena). Saranno diversi i faentini in lizza, anche in rappresentanza di Ferrara e Lugo. Da oggi si disputa nell’inedita località di Formigine in provincia di Modena, la 43esima edizione dei Campionati assoluti, Tenzone Aurea, Sbandieratori e Musici organizzati dalla Federazione Italiana Sbandieratori. Dopo avere vinto, a luglio a Faenza, la Tenzone Argentea, il Gruppo Alfieri Bandieranti e Musici del Palio del Niballo che, ha vinto tutte le gare, ha acquisito il diritto a partecipare ai campionati assoluti, in tutte le specialità, nel prossimo anno 2026 ma, grazie alle Wild Card, come nel 2024, potranno scendere in lizza e gareggiare per lo scudetto tricolore, nelle categorie del singolo, con Marco Bertoni del Rione Verde, e con la coppia del Nero, Francesco Santandrea e Enrico Emiliani, già campioni d’Italia 2022. Il programma prevede per oggi le gare di Singolo e Grande squadra e Musici e per domani Coppie e Piccole squadra. Subito dopo la Tenzone Aurea le attenzioni si incentreranno per il 20° Torneo Sbandieratori over 40 memorial Sandro Sabbatani in programma sabato 20 settembre nel pomeriggio dalle 15 in piazza del Popolo a Faenza, dove sono attesi gruppi da tutta la penisola.

Gabriele Garavini

