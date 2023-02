Gli sbandieratori faentini esclusi dalla Fisb

Gli sbandieratori del Niballo al momento esclusi dalla Fisb. Nel 2023 si disputeranno anche la Tenzone Argentea e Bronzea. La Fisb ha assegnato a Montagnana (nel Padovano) i campionati Italiani sbandieratori e musici di serie A1 2023, 41esima edizione. La notizia ha messo in subbuglio il gruppo alfieri sbandieranti e musici del Niballo, che per assenza dei requisiti di ammissibilità non solo non hanno potuto gareggiare per potere organizzare gli assoluti tricolori 2023, ma si sono visti negata anche la possibilità di iscrivere i propri sbandieratori alla stessa Fisb. In pratica potrebbe verificarsi un’esclusione non solo dai campionati Italiani, ma addirittura dalla Fisb. Dall’elenco gare 2023 della Fisb sono infatti state tolte le gare dei tornei faentini del giugno prossimo, fino a un mese fa inserite.

Nulla è ancora definito, ma dalla dirigenza Fisb non trapelano indiscrezioni. Dal recente incontro a livello faentino, invece, è emersa "la volontà di essere compatti come rioni, insieme all’amministrazione, nella posizione che crediamo giusta, cioè che siamo campioni italiani, siamo fondatori della Fisb, abbiamo tutte le carte in regola per l’iscrizione e crediamo che la Fisb non abbia motivazioni valide per poterci escludere". Si resta pertanto in attesa di una risposta alla lettera che l’ufficio Palio ha inoltrato nei giorni scorsi: "Mal si comprende come nelle more delle verifiche o regolarizzazioni tuttora in corso possono essere assunte e comunicate decisioni, peraltro al momento sprovviste di motivazioni".

Insomma il mondo rionale è convinto che l’esclusione sia un "pretesto" a scopo di "ritorsione" attuato dalla Fisb nei confronti di Faenza dopo la partecipazione di un gruppo manfredo di sbandieratori all’inaugurazione dei Mondiali in Qatar, aggirando l’organo superiore. Si rammenta che il gruppo sbandieratori è emanazione del Comune di Faenza, pertanto ritiene quella partecipazione ammissibile e regolare, come pure reputa conforme alle norme il parametro richiesto dall’iscrizione, cioè di essere una Aps (Associazione di promozione sociale), essendo il Comune un ente in cui è intrinseco tale parametro.

Negli anni ’90 per altri dissapori fu Faenza a estromettersi di sua iniziativa dalla Federazione per tre anni: vi rientrò nel 1996. Perciò a parere di molti l’esclusione non sarebbe un dramma. Resta il fatto che al momento tutto tace dalla Fisb e nei prossimi giorni è in programma un altro vertice fra i dirigenti faentini per decidere cosa fare per sbloccare la situazione.

Gabriele Garavini