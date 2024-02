Gli scatti di Federica Zani. La costa cementificata erosa dalla subsidenza: "Alla natura resta poco"

Immagini di struggente bellezza ma anche di disperata umanità. I venti scatti che compongono il progetto ‘Where the wild things went’ (che letteralmente significa ’Dove è andato ciò che è selvaggio’, ndr), che la fotografa faentina Federica Zani ha realizzato nell’estate dell’anno scorso come reportage per il suo masterclass alla scuola Spaziotempo di Bari, ritraggono una Romagna denudata della retorica che si è cucita addosso nell’ultimo mezzo secolo: l’obiettivo indiscreto della 35enne si va infatti a insinuare tra le ferite lasciate da un’epopea balneare in cui è il cemento, più ancora della sabbia e del mare, il vero materiale di cui erano fatti i sogni di quella civiltà turistica sbocciata a Ravenna e Cervia nel Novecento.

Nello sguardo di Federica Zani sulla sua terra convivono panorami industriali che paiono tratti dal film ‘Deserto rosso’ di Michelangelo Antonioni, la celebre pellicola girata proprio nel nostro territorio negli anni ’60, e una vena beffarda vagamente ispirata agli scatti di Martin Parr – come nei pallidi corpi spiaggiati di fronte all’ecomostro della Colonia Varese, a Milano Marittima – benché a emergere sia soprattutto il trasporto che la giovane romagnola prova per la sua terra, evidente quando la sua macchina fotografica sembra farsi minuscola dinanzi alla rigogliosa vegetazione alla foce del Reno e ai due aironi posati con fare altero sulle fronde degli alberi, intenti a contemplare l’orizzonte.

"Si tratta di uno degli ultimi paesaggi davvero naturali lungo i circa cinquanta chilometri di costa ravennate e cervese – racconta Federica Zani, ricordando i giorni passati a scattare e le riflessioni scaturite da quell’esperienza, messe in risalto anche nelle immagini che compongono il reportage –, insieme alla spiaggia della Bassona e alla foce del Bevano, e ad altri piccoli frammenti assediati dalle costruzioni. Mi sono chiesta più volte come sarebbe stata la costa romagnola senza il boom turistico. Sono davvero pochi i tratti in cui si riesce a immaginare come doveva apparire".

Quello che la fotografa ritrae col suo obiettivo è spesso un paesaggio dalla doppia anima, con una prima quinta teatrale in cui il cielo si rispecchia nelle acque della Baiona o della Pialassa Piomboni, e sul fondale un profilo industriale o turistico talvolta cadente: "Ho cercato di ritrarre la bellezza fiera di quelle porzioni di natura, ma anche il rumore invadente dei camion e delle fabbriche che accompagna lo scorrere di quelle acque".

È possibile una redenzione? Le immagini di Federica Zani non lasciano molto spazio all’ottimismo: in una porzione di territorio che ha visto il ritorno di grandi popolazioni di fenicotteri, gru, cicogne, perfino delle tartarughe marine, continuano a essere drammaticamente impari le forze di cui dispongono le specie più fragili come il fratino. Tutto attorno infatti il cemento non sta fermando la sua corsa: "Percorrendo la costa mi sono imbattuta talvolta in interi chilometri di nuovi edifici in costruzione".

Gli ecomostri il cui destino di decadenza è incontrovertibile sono molti – in primis le colonie – ma a mancare sono una legislazione che possa condurre al loro abbattimento e soprattutto la volontà degli abitanti di quei luoghi di chiudere quel capitolo una volta per tutte. Eppure l’attrazione di Federica Zani per la sua terra è talmente impetuosa da spingere a credere che una riscossa sia inevitabile, che manchino appena pochi decenni prima di vedere la vegetazione prendere definitivamente possesso dello scheletro della colonia Varese.

Il finale di questa storia è però in parte già scritto: "A Lido Adriano ho fotografato uno dei litorali in cui la subsidenza è più grave". Un tratto di costa in cui la spiaggia sembra gettarsi in mare gridando, mentre sullo sfondo prosegue inesorabile il lavorìo degli impianti estrattivi. L’apocalisse climatica è già qui, sembra suggerire Federica Zani: a Casal Borsetti il suo obiettivo, anziché limitarsi ad affacciarsi sull’abisso, ci si è intrufolato dentro: "Un tratto di pineta porta visibili le tracce dell’ingressione marina. L’acqua salata del mare ha invaso le falde, e dalle radici è risalita lungo il fusto, i rami, il fogliame".

Come in un incendio? "Sì, è come se fosse un incendio".