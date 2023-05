Gli sfollati radunati nei punti di raccolta Piene palestre, palazzetti e il museo Classis

I primi sono arrivati attorno alle 22, poi il via vai è stato incessante per tutta la notte. L’hub allestito nella palestra dell’Itis da martedì sera ha continuato ad accogliere persone evacuate a Ponte Nuovo, Madonna dell’Albero, Ragone, San Marco. In mattinata c’erano circa 250 persone, un numero che non ha mai smesso di crescere durante la giornata, anche se molti hanno in seguito trovato ospitalità da parenti e amici e un centinaio è stato alloggiato in alcuni hotel della costa. Centinaia le brandine posizionate nelle due grandi palestre della scuola, a disposizione di donne, uomini di tutte le età, bambini e anche animali, soprattutto cani e gatti.

"Siamo di Ponte Nuovo – racconta Francesca Tosi con accanto la famiglia – e siamo qui dalle 3. Abitiamo in via 56 Martiri e nella notte abbiamo sentito le sirene fortissime, era la polizia locale che veniva ad avvisarci di lasciare le nostre case. Abbiamo chiesto se potevamo rimanere al primo piano. ‘Meglio di no’ hanno risposto. Siamo andati via in fretta e furia, senza prendere niente e ora aspettiamo. All’inizio abbiamo pensato solo a metterci in salvo. Ora, con il tempo che passa, siamo sempre più preoccupati per la nostra casa". Vicino a lei c’è Giuseppina, 87 anni. "Una cosa del genere, che io ricordi, non era mai capitata qui in Romagna" assicura. Norina Gregori è arrivata sulle 4 con il marito da via del Pero, sempre a Ponte Nuovo: "Mi ha chiamato mio figlio perché non avevamo sentito i vigili e mi ha detto di andare via subito". Su alcuni tavoli ci sono vassoi con brioche e caffé con i volontari che aiutano a distribuirli. Ci sono anche tanti insegnanti della scuola. "Volevano essere d’aiuto – spiega il dirigente scolastico Antonio Grimaldi – e hanno dato la loro disponibilità". Un bambino saltella su una brandina e ride vicino alla madre, un barboncino al guinzaglio scodinzola e si guarda attorno stranito. Poco lontano dal preside dell’Itis l’assessore Igor Gallonetto.

"C’è chi – dice – dopo essersi fermato la notte è andato da parenti e amici. Altri sono stati sistemati in alberghi a Marina Romea, Lido Adriano e Marina di Ravenna". Il movimento è continuo, ad aiutare anche i volontari dell’Associazione nazionale Carabinieri. Anche a Classe, nell’hub all’interno del museo Classis, le persone hanno continuato ad arrivare tutto il giorno man mano che si allargava il numero delle zone evacuate e i trenta della mattina erano diventati 300 nel primo pomeriggio, oltre 700 in serata. L’hub ha aperto alle 5 di ieri mattina al secondo piano del museo. Francesca Masi, direttrice di RavennAntica, e l’assessore Giacomo Costantini sono arrivati diverse ore prima per allestire e organizzare l’accoglienza, compresa quella di molti animali perché anche qui sono arrivati cani, gatti e anche una tartaruga. In serata nell’hub dell’Itis erano rimaste poche persone. "Sono state dislocate in altri luoghi – spiega l’assessore Gianandrea Baroncini – perché con l’evacuazione di zone vicine alla palestra abbiamo immaginato che la sera sarebbero arrivati in tanti". A Cinemacity, dove è stato predisposto un altro centro di accoglienza, nel pomeriggio c’erano già quasi 300 persone, mentre a San Pietro in Campiano gli ospiti erano 150, il palazzetto dello sport invece è rimasto chiuso, anche se pronto, finché non si sono riempiti gli altri. A Faenza ci sono 750 persone fuori casa, collocate provvisoriamente nei palazzetti.

