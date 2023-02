Gli sguardi di vita in un quarto d’ora di viaggi in treno

di Paolo Casadio

Oggi in pensione, una delle (poche) cose che mi mancano del periodo lavorativo è quel quarto d’ora invernale di treno per raggiungere Ravenna. Certo, depurata dagli innumerevoli ritardi, dalle carrozze gelide per la rottura del riscaldamento, dalle corse obbligate per raggiungere la prima porta funzionante: Trenitalia, magistra vitae… Quel quarto d’ora lo trascorrevo in compagnia di studenti dei vari istituti superiori ravennati ascoltandone il discorrere, osservandone i comportamenti. Ricordo, tra l’altro, il dialogo involontariamente comico di due studentesse che commentavano i reciproci compiti di inglese, e una si lamentava perché, pur avendo copiato nella verifica il testo di un libro tal quale, avesse preso una insufficienza. Ma come, si meravigliava l’amica, e lei confessava di aver lasciato un “Vedi figura a lato” che tradiva la copiazzatura. Studentesse e studenti con i loro problemi di cuore assurti ad angosce esistenziali, problemi di bulimia o anoressia, problemi di famiglie deragliate e tutto quello che già la vita s’incaricava di anticipare e distribuire.

In questi giorni, dopo aver presentato in alcuni istituti, in occasione della “Giornata della memoria”, gli ultimi romanzi, ed essermi confrontato letteralmente con centinaia di loro, mi sono ricordato di quel quarto d’ora. Perché? Perché, e il mio pessimismo salvifico già è noto, al lungo momento del firmacopie si sono ripresentati tutti con un volto e un nome, con le proprie uniche specificità: la timida, lo sfrontato, la secchiona, la solare, il precisino, la sorridente, il curioso, la straniera, l’insicura. Comune denominatore, lo sguardo: sincero. E appunto io pessimista ho provato un imprevisto senso di speranza, di fiducia in queste giovani leve: la fiducia che tenteranno di cambiare il mondo. Lo stesso proposito della mia generazione, temo ahimé mancato in pieno. E mi sono chiesto che razza di eredità gli stiamo lasciando, dominata dai cataclismi ambientali, dagli sconvolgimenti climatici, dalla siccità ormai endemica, dall’aumento della povertà, dal riappalesarsi della guerra dopo decenni di pace europea, dal prevedibile ritorno della famosa “guerra fredda”, dalla nuova corsa agli armamenti dopo anni in cui gli eserciti del vecchio continente si sono progressivamente ridotti, abolendo persino la naja. In quel quarto d’ora s’affacciavano alla vita, e io ne rubavo una piccola speranza.