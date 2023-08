Gli Speyer ancora sotto la lente A breve un’ordinanza anti-alcol E sui lidi 257 multe sugli stradelli

Entrerà in vigore già nei primi giorni della prossima settimana l’ordinanza che vieta la vendita e il consumo di bevande alcoliche nel quartiere Farini, possibile solo all’interno dei locali. Resterà in vigore 30 giorni. Una novità che ricalca quanto già fatto in passato agli Speyer e che rinforza i controlli in una zona attenzionata da anni, e in cui la sorveglianza non è mancata neanche in questo mese di luglio. Un periodo intenso per la polizia locale, che ha concentrato buona parte dell’attività sui lidi, ma non ha dimenticato la città. E così nella zona dei giardini Speyer sono state controllate 94 persone, di cui 76 straniere. Solo a luglio qui la polizia locale ha svolto 9 pattugliamenti di mattina, 13 di pomeriggio, 17 di sera e 4 servizi coordinati con operatori in abiti civili. Dai controlli sono state determinate 8 notizie di reato: 4 per permanenza illegale sul territorio italiano, 2 a cittadini che non hanno mostrato i documenti, 1 per inottemperanza al divieto di accesso urbano e 1 per aver ignorato il divieto di ritorno nel comune di Ravenna. Due persone sono state segnalate alla Prefettura come assuntori di stupefacenti. Le sanzioni amministrative sono state 41. Tra queste ne troviamo 4 per ubriachezza molesta, 3 per atti contrari alla pubblica decenza, 3 per violazione dell’ordine di allontamento, 5 per indebito stazionamento in area soggetta a tutela, 3 per atti che possono offendere la pubblica decenza, 4 per questua, 2 per consumo di stupefacenti, 1 per abbandono di bottiglie sul suolo pubblico, 12 per consumo di bevande alcoliche in un’area non consentita, 1 per attività assimilabile a campeggio, 1 per abbandono di rifiuti sul suolo pubblico e 2 per violazione alla normativa sui monopattini. È stato inoltre impartito un ordine di allontanamento a 11 persone. "Gli Speyer sono la zona più attenzionata di Ravenna, e cioè la zona più attenzionata d’Italia, considerando che abbiamo un corpo di polizia locale tra i più efficienti e preparati – spiega il vicesindaco con delega alla Polizia locale Eugenio Fusignani –. Quella zona è stata rivoltata completamente dal 2016, non è più la stessa, e continuiamo con i controlli e ora con questa nuova ordinanza".

Ovviamente una bella fetta dell’attività della polizia locale a luglio riguarda i lidi. Tra i dati più interessanti quello relativo ai parcheggi negli stradelli, nel primo anno della ’rivoluzione’ degli spazi dietro ai bagni. Sono stati 257 i veicoli sanzionati a luglio dalla polizia locale per questo, di cui 110 a Marina di Ravenna, 87 a Punta Marina, 58 a Lido di Classe e 2 a Lido di Savio. "Il cambiamento in atto – commenta Fusignani – è un nuovo modo di vivere la spiaggia e il mare, per mettere in valore un litorale che è unico e che rispetto alle altre località della nostra regione, ha alle spalle un’area naturale".

Sempre sui lidi, altre 2.302 multe riguardano il mancato rispetto del Codice della strada. Inoltre sono state sanzionate 4 persone trovate a campeggiare e una quinta che era in spiaggia con delle bevande in bottiglie di vetro. Le multe ai venditori abusivi sono state 5: tra queste 3 persone vendevano cocco, 1 bigiotteria e infine 1 confezionava treccine.

"Tra gli aspetti su cui stiamo lavorando anche le cosiddette ’baby gang’, gruppi di minorenni che fanno azioni anche pesanti. Ci stiamo impegnando al massimo per contenere questi fenomeni e devo dire che i sistemi di videosorveglianza installati negli anni sono di grande aiuto".

Sara Servadei