Gli sportelli per i rimborsi: "Pochi finora gli appuntamenti. Siamo qui per chiarire i dubbi"

Chi si aspettava una fila di cittadini è rimasto deluso. Nessun appuntamento in mattinata, 4-5 nel pomeriggio. L’appuntamento è in viale Berlinguer 30 (sede di servizi comunali), dopo sono stati attivati gli sportelli di assistenza a cittadini e imprese - accompagnati dai loro tecnici abilitati alla redazione delle perizie asseverate - che stanno compilando le domande da presentare tramite la piattaforma Sfinge per il rimborso dei danni subiti durante le alluvioni del maggio scorso. A fornire loro tutte le risposte è il personale della struttura commissariale che fa capo al Francesco Paolo Figliuolo. Renzo Angeli ha avuto la casa danneggiata il 16 maggio scorso; ad accompagnarlo è il geometra Domenico D’Antuono. "La mia abitazione in via Codarondine, essendo un po’ rialzata, ha preso meno acqua di altre. Certo, parliamo comunque di 60 centimetri", racconta Angeli, che deve ancora quantificare esattamente i danni subìti. "Sono riuscito a rientrare dopo 20 giorni. Spero di recuperare tutto altrimenti, come si dice in Romagna, ci rimboccheremo le maniche". Il geometra D’Antuono, che in passato si è occupato di chiedere rimborsi per mareggiate, forte di quell’esperienza aggiunge che "quando le cose vengono fatte bene, la Regione ha sempre dato le risposte adeguate. Siamo qua per farci aiutare". A precederli il geometra Agostino Caravita, anche lui alla ricerca di chiarimenti perché intende organizzare un convegno (nel quale si parlerà anche di alluvione) con Confabitare, Confamministrare e Facilita.

A fornire le risposte è il colonnello Carlo La Torre, capo Unità Ricostruzione dell’ambito privato. "Dai convegni coi tecnici che abbiamo fatto, tra le altre, a Ravenna e Forlì, è emerso che le domande di rimborso erano meno del previsto. Tre i motivi: ci sono pochi tecnici ad affiancare i cittadini, i danni dell’alluvione sono diversi da quelli del terremoto, perché si vedono anche a distanza di tempo dall’evento e per la scarsità di aziende necessarie per presentare un preventivo". Finora è emerso "che i tecnici hanno tanti dubbi, che noi cerchiamo di risolvere. Siamo qui per aiutare e mostrare vicinanza al territorio".

Luca Bertaccini