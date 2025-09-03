"Gli stalli blu non sono per fare cassa"

Sul tema parcheggi e a seguito delle polemiche scaturite alla notizia dell’introduzione degli stalli blu, a pagamento, in via Manfredi, via de Pinedo e via Marconi interviene la sindaca di Lugo, Elena Zannoni, con alcune precisazioni. Innanzitutto la prima cittadina ammette che la comunicazione rilasciata nei giorni scorsi era in parte lacunosa: mancava la distinzione delle motivazioni differenti di queste scelte e le alternative presenti e in corso di predisposizione. "La prima doverosa specifica è che non si tratta di far cassa – spiega la sindaca Zannoni –. Con i parcheggi si guadagna pochissimo e se si ‘fa cassa’ non è che poi i soldi si buttano, sono usati per la città, le manutenzioni, i servizi. Negli ultimi mesi peraltro abbiamo eliminato alcuni parcheggi blu (parte di piazza I Maggio per esempio, per preservare la nuova pavimentazione) senza per questo andare in bancarotta".

La nota entra poi nel dettaglio delle ultime scelte. Per via Manfredi si tratta di un piccolo tratto di strada, inserito in mezzo a una zona tutta blu. "In corrispondenza con l’apertura di Piazza 13 giugno che ospita 190 posti liberi – sottolinea la prima cittadina – e alla presenza del parcheggio di piazza Garibaldi, che ne ha 177 a disco orario di 2 ore, senza citare il parcheggio del Globo, abbiamo raccolto uno dei suggerimenti che veniva anche da Ascom, che chiedeva di individuare una migliore gestione di via Manfredi per favorire maggiore ricambio". Zannoni ricorda anche come, in ogni stallo blu, i primi 15 minuti (una volta al giorno) sono gratuiti, inserendo la targa nel parcometro.

"Per quanto riguarda le zone stazione e ospedale – prosegue ancora –, abbiamo ricevuto spesso lamentele da parte di residenti perché non trovano mai parcheggi liberi, occupati spesso da pendolari o lavoratori dell’ospedale o di altre strutture in zona. Poiché sia l’ospedale che la stazione sono dotati di parcheggi ampi e liberi, incentiviamo la sosta lunga in questi, lasciando gli altri liberi per chi deve fare solo una visita o recarsi in un ufficio o per la sosta lunga dei residenti abbonati. Liberare i parcheggi in quella zona serve anche a chi deve portare i bambini a scuola al mattino". Per quanto riguarda via Baracca ricorda come siano stati i negozianti della zona a chiedere la suddivisione degli stalli. "Sottolineo che anche la zona ex laboratori Ipsia, dietro al Cup - conclude la sindaca -, sarà allestita a parcheggio".

Matteo Bondi