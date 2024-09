Gli studenti conoscono la Borsa. Il contributo di Cassa e Fondazione

Una grande sfida internazionale tra studenti di tutta Europa e anche extra-europei per conoscere i meccanismi della borsa, cimentarsi virtualmente con investimenti e azioni, confrontarsi con giovani di altri paesi e sviluppare la propria preparazione in materia economica, finanziaria e statistica. La Cassa di Ravenna e la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna hanno approvato un importante contributo per finanziare il progetto europeo ‘Conoscere la borsa’, promosso dal Gruppo Europeo delle Casse di Risparmio e rivolto a tutte le scuole superiori e alle Università, e organizzato anche in collaborazione con la Fondazione per l’Educazione finanziaria ed il Risparmio (Feduf) promossa dall’Abi.‘Conoscere la borsa’ funziona con un meccanismo molto semplice: le scuole o le Università si iscrivono gratuitamente, perché tutti i costi sono a carico della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna. Ogni squadra è composta da un numero anche piccolo di studenti e ha a disposizione un budget virtuale da investire in titoli quotati in diverse piazze borsistiche europee: le transizioni d’acquisto e vendita sono simulate, ma le quotazioni dei rendimenti sono reali. La classifica finale terrà conto del maggiore o minore risultato degli investimenti virtuali. I vincitori della fase nazionale passano poi alla finale internazionale che nel 2025 si svolgerà a Bruxelles, ospitati dal Gruppo Europeo delle Casse di Risparmio e delle Banche territoriali.

Il progetto consente ai giovani di approfondire la conoscenza dell’educazione finanziaria, materia entrata ufficialmente nelle scuole con il decreto legge del marzo 2024, e li aiuta a fare squadra con docenti ed esperti per trovare le migliori soluzione di investimento con un meccanismo di coinvolgimento concreto e basato su valori e quotazioni reali. Ed è questo il segreto del successo di questa iniziativa, che infatti nel 2023 ha visto aderire numerosissime Fondazioni delle Casse di Risparmio di tutta Italia, da Gorizia a Salerno, da Cuneo alla Sicilia e ovviamente squadre di studenti di tutta Italia. Le iscrizioni iniziano a settembre e il progetto parte a ottobre: per info e iscrizioni 0544 480580 o 335 7269756, mail cpiffanelli@lacassa.com.

Con questa iniziativa la Cassa di Ravenna e la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna consolidano l’intervento capillare e costante in favore delle scuole e delle Università, affiancando una nuova grande iniziativa a quelle già in essere come il Campionato di giornalismo, il Parlamento dei ragazzi, Progetto futuro e le lezioni di educazione finanziaria negli istituti in collaborazione con la Feduf.