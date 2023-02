Gli studenti incontrano l’illustratore Bruno

Ravenna Teatro e Coconino Press organizzano una serie di incontri e laboratori per le scuole, ma anche aperti al pubblico, legati ai tre spettacoli de La Stagione dei Teatri in cui è il segno grafico a fare da protagonista. Si comincia con L’Oreste. Quando i morti uccidono i vivi (dal 2 al 5 febbraio al Teatro Alighieri): sono stati infatti programmati appuntamenti che faranno incontrare ai ragazzi e alle ragazze del liceo artistico Nervi-Severini e dell’istituto Morgia - Perdisa, importanti illustratori e illustratici. In questa occasione incontreranno Andrea Bruno, che firma i disegni dello spettacolo di Claudio Casadio.

L’iniziativa fungerà da volano del Festival Coconino Press, che anche quest’anno si svolgerà a Ravenna.