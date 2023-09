Gli studenti presentano le novità della app per giovani ’APPlichiamoci’

‘Far baracca’, ‘Green’ e ‘Centro culturale’ sono alcuni dei contenuti dell’ultimo aggiornamento di APPlichiamoci, App per device digitali e internet tutta destinata ai giovani. Il progetto, partito nel 2018, consiste in un percorso partecipato per la realizzazione di un’App promossa dell’Unione della Romagna Faentina e attuata dal servizio Informagiovani attraverso la collaborazione di studenti di informatica degli istituti scolastici Bucci e Oriani. Dalla prima versione, di anno in anno, si sono poi susseguite le collaborazioni arrivando all’ultimo upgrade, la versione 5.0, le cui novità sono state presentate a Palazzo Manfredi. Gli ultimi aggiornamenti riguardano la fruibilità del servizio evidenziando l’offerta per i giovani di alcuni territori della regione attraverso una ‘Mappa emotiva’ e la trasmigrazione anche in ambiente IOS. All’ incontro hanno partecipato gli studenti dell’Itip Bucci Riccardo Bortos e Amedeo Tavanti della classe 4ªEI e Antonio Emanuel Balas, Simone Cavina, Matteo Oltrecolli e Nikita Piraino Nikita della 5ªEI. Con loro il docente responsabile del progetto, Samuele Cattabriga e un rappresentante della cooperativa LibrAzione che gestisce per l’Unione il servizio dell’Informagiovani.