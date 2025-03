Gli studenti raccolgono i rifiuti insieme ai volontari di Legambiente

Saranno due i momenti di raccolta dei rifiuti abbandonati a terra in altrettante zone della città che verranno svolti dai ragazzi di Lugo. Le iniziative sono frutto della volontà espressa dagli studenti delle scuole medie che, guardandosi attorno, si sono accorti di quanto cicche di sigaretta, cartacce, lattine, plastiche deturpino i luoghi dove loro stessi vivono, che preferirebbero, invece, vedere puliti e in ordine. Una considerazione che è avvenuta durante gli incontri della consulta dei ragazzi e delle ragazze di Lugo e che ha portato gli stessi studenti a rimboccarsi le maniche e ad agire. Le due giornate prendono il nome di ‘Puliamo Lugo’ e sono previste per il 27 e 28 marzo. Vi prenderanno parte le classi che hanno espressamente chiesto di partecipare. "L’iniziativa si inserisce in un programma più ampio – spiega l’assessore all’Ambiente, Mauro Marchiani – che l’amministrazione sta promuovendo in occasione della giornata Internazionale del Rifiuto Zero, il 30 marzo, e che prenderà il nome di Scart".

La prima a uscire, il 27 marzo in orario scolastico, sarà la classe 1^ C della scuola media Baracca che interverrà sul parco delle Lavandaie, in collaborazione con la consulta di Lugo Ovest e con l’associazione Parco delle Lavandaie, il giorno seguente sarà la volta della 2^ B della media Gherardi che invece si prenderà cura del parco del Tondo. Entrambe le uscite sono organizzate in collaborazione con Legambiente Lamone Faenza.

"L’obiettivo principale dell’iniziativa non è quello di ripulire l’ambiente sostituendosi al personale addetto – spiega l’assessora alle Politiche scolastiche, Daniela Geminiani, che prenderà parte lei stessa alle giornate insieme alla collega, Federica Lolli –, ma è sensibilizzare i cittadini a mantenere puliti i nostri spazi comuni. L’impegno e la partecipazione civica delle scuole, promossi dalla Consulta dei ragazzi e delle ragazze, testimoniano l’attenzione al tema ambientale dei giovani e, speriamo, rappresentino un incentivo ad evitare l’abbandono di piccoli rifiuti". Un’analoga iniziativa era stata svolta nell’ottobre dello scorso anno dalla consulta dei ragazzi e delle ragazze di Voltana. Il prossimo 1 aprile, facendo seguito a quell’appuntamento che portò molti ragazzi a prendersi cura della frazione lughese, si terrà un incontro con l’esperto Giorgio Della Valle con le classi quarte e quinte elementari e con le medie sul tema del riciclo degli scarti.

Matteo Bondi