Gli Ufomammut stasera al Bronson

Alle 21.30 di stasera al Bronson di Madonna dell’Albero suonano gli Ufomammut, preceduti dai SednA. Per più di due decenni gli Ufomammut hanno creato un suono cosmico, futuristico e technicolor destinato all’immersione assoluta. Il nuovo album ‘Fenice’ rappresenta la rinascita e la capacità di ricominciare. Conosciuti per i loro viaggi psichedelici ai confini del cosmo, ‘Fenice’ è invece un’esperienza di ascolto molto più introspettiva. SednA è invece un progetto black metal nato nel 2009 in Italia.

Inizio ore 21.30, ingresso 12 euro più diritti di prevendita, 15 euro alla porta. Info: 333-2097141