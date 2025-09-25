Global Flotilla sotto attacco. Anche un ravennate a bordo: "Come granate nella notte"

"Siamo stati colpiti più volte la scorsa notte, all’altezza di Creta. Erano come granate, esplose all’altezza dell’albero dell’imbarcazione sulla quale sto navigando, la ‘Morgana’, che batte bandiera dell’Italia. È stato snervante: dall’una alle sei abbiamo avuto regolarmente i droni sopra la testa. Noi stiamo tutti bene e siamo riusciti a mantenere i nervi saldi ma sono molto arrabbiato perché l’attacco di stanotte è stato un affronto assurdo al diritto internazionale". A parlare è Carlo Alberto Biasioli, 39enne operatore culturale ravennate parte dell’equipaggio, insieme al senatore riminese 5 Stelle Marco Croatti, di una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, la grande missione marittima internazionale per portare aiuti umanitari a Gaza.

Carlo Alberto Biasioli, come sta dopo l’attacco di stanotte, il secondo dopo quello al largo di Tunisi il 9 settembre scorso?

"Io e i membri dell’equipaggio di ‘Morgana’, che batte bandiera dell’Italia, ma anche delle altre imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, stiamo tutti bene".

Avete avuto paura?

"No, siamo riusciti a mantenere i nervi saldi. Sono molto orgoglioso della mia truppa perché abbiamo reagito agli attacchi in maniera molto razionale, fredda, nessuno si è spaventato o ha avuto colpi di testa".

Ma cosa è successo?

"Siamo stati colpiti più volte durante la notte, erano come granate, esplose all’altezza dell’albero dell’imbarcazione, a circa quindici metri. Dall’una alle sei abbiamo avuto regolarmente i droni sopra la testa. Ma questi attacchi non sono stati ravvicinati e questa è stata la cosa più atroce in assoluto".

Siete riusciti a sapere qualcosa sull’origine di questi attacchi?

"I droni non avevano sopra le bandiere di Israele ma non c’è nessun altro Stato che ha interesse a fare del male. Israele ha sempre agito in maniera molto aggressiva, anche quando ha bombardato a Doha, in Libano, in Yemen, in Iran. Ora ci vogliono impedire di arrivare a Gaza".

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha espresso una dura condanna dell’attacco che avete subito la scorsa notte e ha inviato la fregata Fasan della Marina militare per "garantire assistenza ai cittadini italiani presenti sulla Flotilla". Cosa ne pensa?

"La fregata militare è senz’altro benvoluta ma serve una condanna definitiva da parte del governo. Io sono molto arrabbiato perché l’attacco di stanotte è stato un affronto assurdo al diritto internazionale. Poi la nostra barca batte bandiera italiana e quindi è come se fosse un estensione del nostro Stato e chi l’ha attacca è come se avesse attaccato l’Italia".

Ora continuerete sulla rotta prestabilita? Quando è previsto l’arrivo a Gaza?

"Al momento ci troviamo ancora all’altezza di Creta, verso la fine: in barca a vela non si va veloci. A Gaza dovremmo arrivare fra cinque giorni ma, considerando quello che è successo stanotte, gli organizzatori della Global Flotilla potrebbero prendere alcune decisioni".

Potrebbero cambiare i vostri piani?

"L’unica cosa da fare è rompere il blocco navale a Gaza e portare i nostri aiuti alla popolazione: non ci sono altri piani. Ma dobbiamo considerare anche la salute degli equipaggi della Global Sumud Flotilla".

A proposito della missione, lei come ha deciso di farne parte?

"Secondo me era inevitabile, non potevo più stare a guardare; poi avevo le competenze necessarie per questa cosa".

Cioè? Ha partecipato ad altre missioni umanitarie?

"No, non sono mai stato un attivista anche se da operatore culturale mi sono sempre occupato di divulgazione ed ero informato su quanto stava accadendo a Gaza. Poi, seguendo la Global Sumud Flotilla, ho visto che stavano cercando persone che sapessero guidare le barche e io ho cominciato ad andare in barca a vela a sette anni. Così, da un giorno all’altro, ho deciso di partecipare e ora sono co-skipper di ’Morgana’".

I suoi familiari non sono preoccupati?

"Sì, sono preoccupati ma mi supportano tutti quanti e, appena saputo dell’attacco di ieri, hanno telefonato alla Farnesina. Per fortuna stiamo tutti bene".

Ora, dunque, proseguirete verso Gaza, restiamo in contatto...

"Certo, le do un altro numero però perché in caso di abbordaggio questo telefono finisce in mare...".