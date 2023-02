Glorie in festa per la Madonna del fuoco

Da domani a domenica 12 febbraio Glorie di Bagnacavallo festeggerà la sua patrona, la Madonna del Fuoco, con un programma di celebrazioni liturgiche e iniziative di enogastronomia e divertimento.

La sagra del paese, organizzata dalla Parrocchia

di San Francesco d’Assisi

e dal Consiglio di Zona di Glorie con il patrocinio

del Comune, si svolgerà come da tradizione presso Villa Savoia.

Numerosi sono i momenti liturgici previsti in parrocchia già da domani (ore 17.30 recita del rosario e ore 18 messa con preghiera in preparazione

alla festa), che culmineranno domenica 5 febbraio alle 11 con la messa solenne della Madonna del Fuoco.

Sempre domenica 5 alle 12.30 i volontari della Parrocchia prepareranno il pranzo della Madonna del Fuoco (prenotazioni entro l’1 febbraio: 346 7044108 Giuliana – 333 3825587 Loriana).

Domenica 12, infine, alla messa delle 9.30 seguirà la benedizione dei trattori

come auspicio per

un buon raccolto.

Per quanto riguarda le altre iniziative, la Festa della Madonna del Fuoco prevede sabato 4 febbraio alle 17.30 l’inaugurazione della mostra fotografica delle cellette della Madonna presenti nel territorio, giovedì 9 alle 20.30 una gara di briscola con ricchi premi e sabato 11 alle 20 una serata di degustazione di vini della Tenuta Uccellina di Russi e prodotti dell’allevamento Pelloni (prenotazioni entro il 7 febbraio: 333 4373341 Antonio – 339 2363688 Roberto). Villa Savoia è in via Reale 43.

Per informazioni si può consulatre il sito:

www.bagnacavallocultura.it.