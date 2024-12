Glorie, si rifanno le fognature: tubazioni più grandi per raccogliere più acqua

Proseguono i lavori di messa in sicurezza idraulica dell’abitato di Glorie con opere di rifacimento delle fognature nella Traversa delle Sabbione, in viale II Giugno e aree limitrofe. L’intervento, il cui costo è di 700mila euro completamente finanziati con fondi ministeriali, ha l’obiettivo di migliorare sensibilmente lo smaltimento delle acque meteoriche e ridurre il rischio di allagamenti in caso di precipitazioni intense. Le principali opere consistono nell’aumento dei diametri delle tubazioni della rete fognaria e nella risoluzione della criticità dovuta alla presenza di un tratto di fognatura in contropendenza che non permette a oggi un corretto deflusso delle acque. I lavori fanno seguito a un primo intervento di rifacimento della fognatura bianca in altre zone della frazione, eseguito da Hera nel corso del 2022.

"Il nostro obiettivo è andare a migliorare l’efficienza della rete scolante di Glorie – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Ravagli –. Parallelamente sta proseguendo lo studio delle opere da realizzare per intervenire in altre aree oggetto di frequenti allagamenti".