Gnoli, il Comune vuole costituirsi parte civile

Il Comune di Cervia si costituirà parte civile nell’eventuale processo a Lerry Gnoli, il 54enne di Montaletto che la mattina del 4 maggio scorso sulla spiaggia di Pinarella schiacciò e uccise con una ruspa la turista vicentina Elisa Spadavecchia, insegnante in pensione di 66 anni.

Lo ha deliberato la giunta cervese affidando l’incarico all’avvocato Chiara Rinaldi del Foro di Bologna con la collaborazione del servizio legale interno all’amministrazione locale. Per quest’ultima, l’obiettivo della costituzione, al di là del danno di immagine patito, è la vicinanza alla famiglia della vittima e la collaborazione all’accertamento della verità dei fatti.

Gnoli, difeso dall’avvocato Vittorio Manes di Forlì, si trova in custodia cautelare in carcere dal 28 giugno con l’accusa di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme contro gli infortuni sul lavoro. Secondo le verifiche di carabinieri e capitaneria, quel giorno, sulla base delle analisi del sangue, il 54enne guidava positivo alla cocaina con assunzione relativamente recente; inoltre maneggiava un mezzo senza le necessarie dotazioni e senza avere delimitato il tratto di battigia sul quale stava spianando le dune peraltro fuori da autorizzazione. Il 54enne aveva in effetti ammesso davanti al magistrato di avere fatto uso di cocaina, pur sostenendo che si trattava di un’assunzione pregressa come tale incapace di influire sulla guida. I test conseguenti ai prelievi di sangue avevano però restituito un risultato positivo: ovvero potenzialmente legato a un’assunzione recente rispetto ai fatti.

Il ricorso della difesa contro la misura cautelare discusso il 7 agosto scorso, era stato respinto dai giudici di Bologna. Del resto la strada per Gnoli si presentava in salita sin dalla vigilia di quello che tecnicamente era stato un appello: perché il gip ravennate Janos Barlotti aveva già negato al 54enne la possibilità di una scarcerazione dopo avere vergato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

In ordine di tempo, gli ultimi guai per l’accusato sono arrivati dai risultati dell’accertamento tecnico irripetibile chiesto a fine luglio dal pm Lucrezia Ciriello ed eseguito dai carabinieri del Ris sul mezzo ancora in custodia giudiziale: ovvero c’erano tracce di cocaina sulla ruspa. Già nel 2022 il 54enne aveva investito e ucciso un anziano sulle strisce pedonali risultando poi positivo alla cocaina. In quel caso, alla condanna definitiva era seguita la revoca della patente.

L’arresto dell’uomo a oltre un mese dai fatti, era scattato sulla base di una ricostruzione dettagliata: secondo l’accusa il 54enne verso le 10.30 aveva condotto il pesante mezzo di lavoro ben oltre l’area autorizzata. E poi all’improvviso aveva eseguito una manovra in retromarcia a velocità sostenuta senza verificare la presenza di persone e senza adottare misure di sicurezza.