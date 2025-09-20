Gnoli, indagato anche il figlio. Aperto un secondo fascicolo su chi non impedì la tragedia

La tragedia di Pinarella, che il 24 maggio scorso è costata la vita a Elisa Spadavecchia, si avvicina con passo rapido all’aula di tribunale. La procura di Ravenna, con la pm Lucrezia Ciriello, ha infatti chiuso le indagini e chiederà il giudizio immediato per Lerry Gnoli, il 54enne alla guida della ruspa che travolse e uccise la 66enne turista vicentina in una mattina d’inizio estate. Una scelta, quella di saltare l’udienza preliminare, che si adotta solo quando le prove sono considerate granitiche, così da portare l’imputato direttamente davanti al giudice dibattimentale con l’accusa di omicidio colposo aggravato, aggravato dalle violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Ma la novità più rilevante è che non sarà solo Gnoli a dover rispondere della morte di Elisa. Indagato per omicidio colposo in cooperazione c’è anche il figlio, formalmente datore di lavoro del 54enne. A causa di pregresse vicende fiscali, infatti, la ditta non era più intestata al padre: di fatto, Lerry operava come dipendente. Una circostanza che apre scenari ancora più complessi, in cui le responsabilità non si limitano alla condotta individuale ma si estendono a chi aveva titolo e dovere di vigilare.

Parallelamente, la procura ha aperto un secondo fascicolo d’indagine destinato a toccare altre figure. Il nuovo filone riguarda chi, a vario titolo, avrebbe potuto impedire che una ruspa circolasse liberamente sulla battigia, in pieno giorno e senza alcuna protezione. Si guarda ai committenti e al contesto dei lavori balneari: un’indagine che promette di far luce non solo sulla condotta di Gnoli, ma anche sulle falle di un sistema di controlli che non ha impedito la tragedia.

Le carte dell’inchiesta restituiscono un quadro pesante. Quella mattina Gnoli manovrava a velocità sostenuta, senza targa, senza segnalatori, senza delimitazioni di cantiere. Una retromarcia improvvisa trasformò la passeggiata di Elisa in un dramma. A rendere tutto più inquietante è la conferma, giunta dalle analisi del sangue e dalle tracce rinvenute sul mezzo, che l’uomo aveva assunto cocaina poco prima dell’incidente. Per la procura non ci sono dubbi: non si tratta di residui lontani, ma di un consumo recente, compatibile con l’incoscienza e la manovra azzardata.

Dietro la freddezza degli atti giudiziari resta l’immagine di Elisa, 66 anni, insegnante in pensione, che quella mattina camminava lungo la spiaggia libera di Pinarella. Suo marito, colonnello dei carabinieri in congedo, l’attendeva in hotel, ignaro che poche centinaia di metri più in là si stava consumando una tragedia assurda e inaccettabile. Oggi, con le indagini chiuse, la giustizia si prepara a dare una risposta: non solo sul destino processuale di Lerry Gnoli e del figlio, ma anche sulle responsabilità più ampie di chi avrebbe dovuto impedire che quella ruspa diventasse una “macchina killer” in mezzo ai, seppur pochi, bagnanti che quella mattina erano in spiaggia.