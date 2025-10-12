’Go to Barcolana’, vince il team Eli. Con 25 barche, è record di iscritti

E’ l’imbarcazione Eli di Mauro Cavazzuti del Circolo Nautico ANMI Ravenna la vincitrice della ‘Go to Barcolana da Ravenna’, la rotta di avvicinamento alla 57ª edizione della regata velica più grande del mondo partita giovedì alle 14 da Marina di Ravenna e con arrivo venerdì al Golfo di Trieste.

Nuovo record di iscrizioni all’edizione di quest’anno della regata collaterale, alla quale hanno partecipato 25 barche con lunghezza maggiore di 8,46 m che facevano classifica alla regata triestina; ad organizzarla il Circolo Velico Ravennate (CVR) e la Società Velica di Barcola e Grignano (SVBG), grazie alla partnership con il Gruppo Hera.

La ‘Go to Barcolana da Ravenna’ copre una distanza di 95 miglia marine (circa 176 km), ed è una delle rotte di avvicinamento alla Barcolana, la regata velica più grande del mondo. Eli si è classificata prima applicando i compensi Orc (che consentono la comparazione tra imbarcazioni di diverse dimensioni e caratteristiche su uno stesso percorso), ricevendo in premio dal presidente della Svgb Mitja Gialuz e dall’ad di Hera Comm Isabella Malagoli il Trofeo Gruppo Hera, che poi passerà di mano in mano ai vincitori di ogni edizione con la formula ‘Challenge perpetuo’.

Il primo team a tagliare la linea è stato quello di Movida del Circolo Velico La Scuffia di Pescara in 19 ore, 2 minuti e 57 secondi. Il Trofeo Gruppo Hera messo in palio per la regata è stato realizzato dalla studentessa Yuyu Zhao, vincitrice del concorso interno indetto dall’Accademia di Belle Arti di Ravenna, con cui la multiutility ha attivato importanti collaborazioni nell’ambito del proprio progetto Scart, che da oltre un quarto di secolo promuove il recupero e il riuso artistico delle risorse.