Godano, Meg e i Sick Tamburo A Marina ce n’è per tutti i gusti

Torna al Bagno Peter Pan di Marina di Ravenna la rassegna musicale curata da Luigi Bertaccini "Peter Pan in 3D" con un cartellone di appuntamenti ogni mercoledì sera a partire dal 14 giugno. Arriveranno in spiaggia alcuni degli artisti che hanno fatto la storia della musica indipendente italiana; non mancheranno noti rappresentanti della scena musicale regionale. Non cambia la formula vincente che vede l’alternarsi di performance e interviste con l’artista ospite, ma la grande novità è il format del live che quest’anno sarà in elettrico. "Dopo 8 anni abbiamo pensato di dare la possibilità ai gruppi di esprimersi al meglio, pur mantenendo la nostra identità. Una scelta di continuità e di crescita" spiega il direttore artistico Luigi Bertaccini. Questa nona edizione sarà dedicata alla memoria di Massimiliano "Max" Venturi: "Il bagno al mare è per molti una seconda casa, dove ci si incontra e si creano comunità di intenti e di passioni – contina Bertaccini –. Max era una delle colonne del Peter Pan". Si parte mercoledì 14 con la "Serata per Titta" insieme alle Fecce Tricolori, band di culto di rock demenziale fondata dal ravennate Giuseppe Tittarelli, in arte "Titta", morto nel 2020. Il 21 giugno tornano i Sick Tamburo capitanati da Gianmaria Accusani con il nuovo disco, mentre il 26 giugno la serata sarà dedicata al progetto romagnolo "Crinale Lab" di Antonio Gramentieri.

Il mese di luglio si apre il 5 con i Not Moving, storico gruppo dell’underground, accompagnati dai Chronics. Poi sarà la volta di due assi della scena musicale italiana degli anni Novanta, il 12 luglio con Cristiano Godano leader dei Marlene Kuntz e il 26 luglio con Meg cantante napoletana cresciuta con i 99 Posse. Tra le soprese di questa edizione c’è anche l’unica data estiva in regione dei ravennati Sunset Radio che il 19 luglio presenteranno in assoluta anteprima la la loro nuova line up e il nuovo album. Dall’1 al 9 agosto il Peter Pan ospiterà anche alcune date dell’Under Fest, rassegna di hip-hop e rap undeground organizzato dal rapper ravennate Moder. Tutte le serate sono a ingresso sarà libero, con la possibilità di cenare in spiaggia. Ogni sera dalle 20 lo staff del Melody box accompagnerà il pre-evento con la "Radio in spiaggia" con lo staff del Melody Box. Per info e prenotazioni: 0544530402.

Giulia Rossi