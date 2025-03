Godo-San Zaccaria conta moltissimo. Girone G, lotta a tre

Con la solita incognita del maltempo incombente, torna in campo la Terza Categoria ravennate. Nel girone A ha preso il largo il San Zaccaria: i 6 punti di vantaggio, tuttavia, sono messi a dura prova dallo scontro diretto di oggi al ’Comunale’ di Godo con l’immediata inseguitrice: sarà anche la sfida tra i due migliori bomber del girone, Diop (16 gol) per i padroni di casa e Nicola Montanari Gatti (13 gol, nella foto) per gli ospiti. I rossoblù, inoltre, hanno già riposato: dunque vincendo si porterebbero alla distanza giusta per un potenziale aggancio futuro. Alla finestra Camerlona e Marradese, che inseguono le due big da vicino: la prima è ospite del Wild Bagnara, la seconda affronta in casa il Mordano Bubano. Nel girone B sono in tre a contendersi la vittoria, tutte con 44 punti. La Real Voltanese, l’unica ad aver già riposato, ospita Ulisse&Penelope, la Giovanili Santerno se la vedrà con lo Sporting Castel Guelfo mentre il Lugo farà visita al Bisanzio. Per tutte impegni che, sulla carta, le vedono favorite sulle avversarie.

Programma Terza Categoria Ravenna (23ª giornata, ore 14,30). Girone A (oggi): E. Mattei-St. Azzurra, Giovecca-Atlas Santo Stefano, Godo-San Zaccaria, J. Cervia-Saline Romagna, Lectron-L. Adriano, Marradese-M. Bubano, Wild Bagnara-Pol. Camerlona. Riposa: Coyotes. Girone B (domani): Biancanigo-Sp. Lugo, Bisanzio-Lugo, Giov. Santerno-Sp. Castel Guelfo, P. Corsini-Conselice, Prada-Villanova, R. Voltanese-Ulisse&Penelope, Vatra-Compagnia dell’Albero. Riposa: Monti.

u.b.