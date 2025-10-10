Goldoni, da domani la prevendita per la stagione teatrale

Domani, dalle 10 alle 13, la biglietteria del teatro Goldoni di Bagnacavallo sarà aperta per la prevendita dei biglietti di tutti gli spettacoli della prossima stagione teatrale. Da domani sarà possibile acquistare i biglietti anche online, tramite il servizio Vivaticket. Le prevendite alla biglietteria del Goldoni riprenderanno poi dal giorno antecedente ogni singola rappresentazione (favole e festivi esclusi) negli stessi orari.

La nuova stagione del Goldoni sarà inaugurata da ’Brokeback mountain’, spettacolo di Ashley Robinson presentato in anteprima nazionale, diretto da Giancarlo Nicoletti e interpretato da Edoardo Purgatori, Filippo Contri con Malika Ayane (nella foto) accompagnata da una live band. Il prezzo dei biglietti per gli spettacoli della stagione varia dai 18 ai 28 euro (più 1 euro di prevendita) a seconda del settore scelto. I biglietti per le favole costano 5 euro, più prevendita, sia per gli adulti che per i bambini.

Gli spettacoli del cartellone ’Teatri d’inverno’ hanno un costo d’ingresso di 10 euro (intero) e 5 euro per ragazzi under 29, tranne ’Mistero buffo’ per il quale i biglietti costano 15 euro (7,50 euro per ragazzi under 29). Info: 0545-64330 e www.accademiaperduta.it.