Goletta Verde promuove Ravenna Ok tutti i campionamenti in mare

Promosso quasi a pieni voti il mare dell’Emilia-Romagna. Su 11 campioni, infatti, solo uno è risultato oltre il limite: è quello relativo alla foce del fiume Marano, a Riccione. Sono i dati presentati stamane a Cesenatico (Forlì-Cesena) dal team di Goletta Verde di Legambiente insieme a Legambiente Emilia-Romagna. I campionamenti in Emilia-Romagna sono stati effettuati dai volontari di Legambiente tra il 24 e il 26 luglio 2023. In totale i punti esaminati sono stati 11, di cui 8 sono stati prelevati vicino le foci di fiumi o canali e 3 in punti a mare. Le analisi microbiologiche, affidate a laboratori specializzati, hanno fatto registrare tutti i punti entro i limiti di legge ad eccezione del punto alla foce del torrente Marano che ha ricevuto il giudizio di “fortemente inquinato”. Questa foce è tra le maggiori criticità rilevate da Goletta Verde sulle coste dell’Emilia-Romagna; risulta infatti inquinata dal 2010 con le uniche eccezioni del 2019 e del 2022.

I punti esaminati e risultati entro i limiti di legge: uno alla foce del canale navigabile in località Porto Garibaldi nel comune di Comacchio in provincia di Ferrara; quattro i punti in provincia di Ravenna: la spiaggia nord rispetto al canale in destra Reno in località Casal Borsetti nel comune di Comacchio; la spiaggia nord della foce del fiume Lamone, in località Marina Romea nel comune di Ravenna; la foce del canale Ferrari a Punta Marina nel comune di Ravenna; la foce fiume Uniti al Lido di Adriano nel comune di Ravenna; la spiaggia alla foce del fiume Savio nel comune di Cervia.Uno il prelievo effettuato in provincia di Forlì-Cesena alla foce del fiume Rubicone nel comune di Gatteo.