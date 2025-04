Golf solidale per il Myanmar

Il Lions Club Ravenna Dante Alighieri, presieduto da Paolo Alberto Casadio Malagola, anche quest’anno ha realizzato il 19esimo trofeo Lions Golf Trophy con il Patrocinio dell’ Unione Italiana Lions Golfisti, per la solidarietà. L’evento, consistente in una gara di golf, è perfettamente riuscito grazie ai numerosi partecipanti e alle ottime condizioni atmosferiche. Come in ogni evento Lions è stata promossa una raccolta fondi grazie alla collaborazione di aziende. Il contributo ottenuto con l’iniziativa (1.500 euro) è stato devoluto alla Fondazione Lions Club International ’Fondo potenza del service’ che si occupa di cause umanitarie ed emergenze globali. In questo particolare momento l’attenzione è rivolta alle vittime del terremoto in Myanmar.