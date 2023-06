Gomitate agli agenti, 32enne in manette

Ha rifiutato di fornire le proprie generalità alla polizia locale. E poi ha cercato di divincolarsi una volta che gli agenti hanno provato a identificarlo con le impronte. Per questo motivo lunedì un 32enne originario del Benin, Cyril Augustin, è stato arrestato dopo un controllo in zona isola San Giovanni. In particolare i vigili lo hanno sorpreso in via Carducci mentre stava bevendo birra da una lattina. Al momento dell’identificazione, l’uomo ha seccamente rifiutato di dire il suo nome e ha cercato di divincolarsi prendendo a gomitate gli agenti peraltro producendo contusioni lievi a un paio di loro. Alla fine, lamentando dolori al petto, è stato accompagnato in ospedale. Una volta dimesso, come disposto dal pm Stargiotti è stato arrestato e accompagnato in una cella. Ieri per il 32enne, difeso dall’avvocato Maria Gandolfo, è scattata la convalida dell’arresto con obbligo di presentazione due volte alla settimana in caserma a Lido Adriano.