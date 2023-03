Good Fellas, swing da sogno

La chiusura della stagione dei concerti al teatro Socjale di Piangipane non poteva che essere una festa. E quale modo migliore di festeggiare se non celebrando il 30° compleanno di una delle rock & roll band più note e più affidabili? Parliamo dei Good Fellas. Un nome, una garanzia. I Good Fellas da 30 anni sono una band di culto nel panorama rock’n’roll italiano ed internazionale. Per celebrare al meglio il compleanno non mancheranno sorprese con ospiti, gag e tanto divertimento. Insomma, l’unica cosa da fare è andare questa sera - con inizio dell’esibizione alle 21.30 - al teatro Socjale, in via Piangipane 153.

Biglietti 18 euro (concerto incluso nell’abbonamento 11 eventi a € 120); prevendite www.teatrosocjale.it. Le porte del Socjale apriranno alle 20.30. Come di consueto nell’intervallo si potranno mangiare i cappelletti del Socjale; l’evento è riservato ai soci Arci (tesseramento 2023 in teatro).