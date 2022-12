Goodwind & The Spiritual Gang domani in piazza del Popolo

È di nuovo l’ora del Gospel. Dopo la cancellazione dell’edizione 2020 e la versione ridotta dell’anno scorso, Christmas Soul torna per festeggiare l’arrivo del 2023 di nuovo in grande, dal 28 dicembre al 1° gennaio. Artisti in arrivo da Italia, Francia e Stati Uniti contribuiranno a rendere più magiche le feste natalizie di Ravenna, esplorando la sfera più spirituale e profonda della black music. Il Gospel è

infatti la musica della tradizione cristiana del popolo afroamericano, cantata nei luoghi di culto ma non solo, e basandosi su ritmi e armonie molto vicini a Soul, Blues, R&B e Funk, risulta coinvolgente per tutti ed è in grado di cogliere e comunicare il senso e l’intima spiritualità della Natività.

Si comincia domani: alle 18 si esibirà in piazza del Popolo (concerto gratuito) la formazione italiana Goodwind & The Spiritual Gang, che propone un’esplorazione musicale tra i canti spiritual, il gospel tradizionale e le Christmas song più conosciute,

Un profondo viaggio musicale fra Spiritual, Gospel & Christmas song. L’esplosivo quintetto cattura il pubblico per la grande capacità di interpretazione e l’intensa miscela vocale.