Gorini esplora il miniaturismo di Kurtág

Il recital di Filippo Gorini, uno dei pianisti under 30 più riconosciuti a livello mondiale, esplora il miniaturismo di György Kurtág – il massimo compositore ungherese vivente, di cui eseguirà una selezione dal ciclo ’Játékok’ (’Giochi’) – e le grandi forme della ’Sonata D 960’ di Franz Schubert. L’appuntamento di Ravenna Festival di oggi alle 21, porta al teatro Alighieri uno dei musicisti più maturi e completi dei nostri giorni, capace, a soli 29 anni, di sintonizzare il ruolo del virtuoso alle sfide della contemporaneità. Nato da genitori fisici nucleari nel 1995, Gorini si è avvicinato al pianoforte all’età di quattro anni, ma tra le sue passioni c’erano anche la scrittura e la matematica, nonché il sogno (in parte realizzato) di diventare regista.

Nel 2020 ha iniziato una serie di video-documentari ispirati alla struttura dell’Arte della fuga bachiana, 14 episodi – come i 13 contrappunti e la fuga – in cui Gorini dialoga con eminenti personalità del mondo dell’arte, invitate per il loro legame con Bach (tra queste l’architetto Frank Gehry, il direttore Yannick Nézet-Séguin, il pianista Alfred Brendel, il regista teatrale Peter Sellars).

Il suo prossimo progetto, ’Sonata for 7 cities’, mira a mostrare un approccio nuovo, responsabile ed etico alla vita concertistica, con residenze mensili a Vienna, Portland, Città del Capo, Santa Fe, Hong Kong e Milano, nelle quali Gorini suonerà brani di compositori contemporanei appositamente commissionati. Játékok (in ungherese: giochi) è una raccolta di oltre 150 “pezzi pedagogici” di György Kurtág, compositore classe 1926, assieme a Ligeti tra le figure più influenti della musica europea del XX secolo. Scritti a partire dal 1973 ma pubblicati interamente solo nel 2021, in questa raccolta Kurtág ha cercato di ritrovare lo spirito dei giochi dei bambini, per i quali il pianoforte è ‘solo’ un giocattolo su cui provare suoni apparentemente sconnessi ma che svegliano armonie audaci e sorprendenti.

Nonostante il loro aspetto miniaturistico, i “giochi” di Kurtág contengono tratti in comune con la monumentale Sonata D 960 schubertiana, in cui è facile perdere la nozione dello scorrere del tempo. A poche settimane dalla sua morte, nel 1828 Schubert rompe infatti con la stringente logica beethoveniana in favore di una scrittura fantastica che asseconda liberamente i moti dell’animo, generando continue sorprese a livello armonico e timbrico. Proprio come avviene nella musica di Kurtág.

Info e prevendite: 0544-249244 – www.ravennafestival.org. Biglietti: posto unico numerato 25 euro (ridotto 22 Euro); i giovani al Festival: under 18 5 euro; Carta Giovani Nazionale (18-35 anni): sconto 50%.