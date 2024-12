Gotti 2024: da domenica 8 dicembre la prevendita Il decoro scelto quest’anno è ’Vasellame amatorio’

Con l’avvicinarsi alla chiusura dell’anno del Palio che per la comunità faentina si identifica storicamente con la serata del 5 gennaio e la tradizionale Nott de Bisò il cui oggetto emblematico è il gotto, iconica ciotola in ceramica faentina destinata storicamente al bisò. La vendita dei singoli gotti e della brocca avrà luogo, come da consuetudine, il 5 gennaio negli stand rionali presenti in piazza del Popolo. I servizi completi composti da brocca e sei gotti saranno invece acquistabili presso le sedi rionali a partire dall’8 dicembre. Da quella data i gotti (sei bicchieri con gli stemmi dei cinque Rioni oltre a quello comunale e la brocca) sarà quindi acquistabile in prevendita contattando le cinque sedi rionali ai numeri: Borgo Durbecco: 392 3720116, Rione Giallo: 327 3621866 (whatsapp), Rione Nero: 334 7048247 (whatsapp) – 0546 681385, Rione Rosso: 335 7982311, Rione Verde: 335 7000994 – 0546 681281. Il decoro del gotto cambia ogni anno e viene scelto dal Comitato per il Niballo con la collaborazione della ceramista Vittoria Monti e del Museo Internazionale delle Ceramiche. Per la Nott de Bisò 2024 il decoro scelto è ’Vasellame amatorio’. Verso la fine del XV secolo si sviluppò nelle botteghe ceramiche di Faenza il cosiddetto ’vasellame amatorio: coppe, piatti e boccali dipinto con simboli d’amore e fedeltà e usato per consacrare unioni matrimoniali. Queste stoviglie erano legate alle usanze di bere dalla stessa coppa per celebrare la comunione di vita.