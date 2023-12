Gotti, da oggi la prevendita delle ceramiche

Gotti: parte oggi la prevendita dei servizi in ceramica nelle sedi rionali. La decorazione 2023 sarà a ’Raggiera bernardiniana’ e il prezzo invariato rispetto allo scorso anno. Si avvicina la chiusura dell’anno del Palio, che per la comunità faentina si identifica storicamente con la serata del 5 gennaio in cui si svolge la tradizionale Nott de Bisò e il cui oggetto simbolo è il gotto, l’iconica ciotola in ceramica faentina destinata storicamente al bisò. La vendita dei singoli gotti e della brocca avrà luogo come da consuetudine il 5 gennaio in Piazza del Popolo presso gli stand rionali presenti in piazza del Popolo. I servizi completi composti da brocca e sei gotti saranno invece acquistabili presso le sedi rionali a partire da oggi. Il servizio completo dei gotti (sei bicchieri, con gli stemmi dei cinque Rioni più quello comunale, e la brocca) è acquistabile in prevendita contattando le cinque sedi rionali ai seguenti numeri: Borgo Durbecco:3923720116, Rione Giallo: 370 3699308 (whatsapp), Rione Nero: 334 7048247 – 0546 681385, Rione Rosso: 335 7982311, Rione Verde: 335 7000994 – 0546 681281. Prezzi invariati rispetto allo scorso anno. Il servizio completo costa 120 euro; la singola brocca 55 euro e il singolo gotto a 15 euro. Il Rione Rosso dovrebbe mettere in vendita in aggiunta, anche un "gottone", un gotto gigante che costa 45 euro. La decorazione del gotto 2023, che cambia ogni anno e viene scelta dal Comitato per il Niballo con la collaborazione del Museo Internazionale delle Ceramiche e anche per quest’anno con la collaborazione della ceramista Vittoria Monti, è quella Raggiera bernardiniana.

Questa la sua descrizione: il monogramma "I.H.S.", antica abbreviazione greca del nome greco di Gesù e inteso nel Rinascimento come acronimo di "Iesus Hominum Salvator", venne introdotto nel XV secolo da San Bernardino da Siena. Egli durante i suoi sermoni era solito esporre alla devozione dei presenti l’immagine del monogramma IHS sormontato da una croce, posto entro un sole raggiante. Nel corso del ‘400 il vasellame a carattere religioso e conventuale risultò molto diffuso nella produzione delle botteghe di Faenza e uno dei principali temi decorativi fu il trigramma "I.H.S." attorniato da "fiamme", o serpentine.

Gabriele Garavini