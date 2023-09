Governa staserapresenta il suo noir

Questa sera a Cotignola lo scrittore e giornalista Cristiano Governa presenta il suo noir “La strategia della clarissa“, edito da Bompiani. Governa è scrittore bolognese, giornalista per Il Corriere della sera, La Stampa, Repubblica, saggista e sceneggiatore per cinema e televisione.

L’appuntamento, con inizio alle 20.45, è gratuito; si svolgerà nel cortile di Casa Varoli, in corso Sforza 24. In caso di maltempo le presentazioni si svolgeranno nei locali interni della biblioteca “Varoli“. Per ulteriori informazioni chiamare lo 0545908874.